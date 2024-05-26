الأحد 18 ذو القعدة 1445 ﻫ - 26 مايو 2024
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سياسات وقرارات
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تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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أطباء بلا حدود تعلن مقتل أحد موظفيها بقصف استهدف منزله في الفاشر بالسودان
منذ 37 دقيقة
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