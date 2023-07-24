الأثنين 6 محرم 1445 ﻫ - 24 يوليو 2023
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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أطباء بلا حدود: سنغادر السودان إذا تكرر الاعتداء على طواقمنا ما سيؤدي لتداعيات كارثية
منذ 14 دقيقة
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