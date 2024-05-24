الجمعة 16 ذو القعدة 1445 ﻫ - 24 مايو 2024
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنّه من المقرر أن تعقد الحكومة بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الساعة الـ10.30 من قبل ظهر يوم الثلاثاء 28/5/2024 في السراي الكبير، لبحث سلسلة من المواضيع
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