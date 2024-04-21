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    أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيقوم بزيارة رسمية إلى باكستان بداية من غد الاثنين وحتى يوم الأربعاء.

    منذ ساعتين
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