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أعلنت وزارة السياحة في بيان لها عن تمديد العمل بالتعميم رقم ٩ تاريخ ٢/٦/٢٠٢٢ المتعلق بالسماح الاختياري للمؤسسات السياحية الإعلان عن لوائح أسعارها بالدولار الأميركي على أن تصدر الفاتورة النهائية بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي وذلك حتى إشعارٍ آخر
منذ 38 دقيقة
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