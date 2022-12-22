الخميس 28 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 22 ديسمبر 2022 |
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    أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب ردّ الطعنين الانتخابيّين المقدّمين من قبل جاد غصن في المتن وحيدر عيسى في عكار

    منذ ساعتين
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