الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 27 ديسمبر 2022 |
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    أفادت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها على "تويتر"، عن نقل جثة مواطن من مستيتا - جبيل إلى مستشفى "سيدة المعونات الجامعي" في جبيل، من دون تقديم مزيد من التفاصيل عن ظروف الوفاة مكتفية بنشر صورة تظهر فيها سيارتا اسعاف أمام مبنى قيد الإنشاء

    منذ 52 ثانية
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