الثلاثاء 2 رجب 1444 ﻫ - 24 يناير 2023 |
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    أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّ عدداً من الشبان المحتجين على تردي الأوضاع الاقتصادية وإرتفاع سعر صرف الدولار، قطعوا الطريق عند خط صيدا القديمة - الشياح، في الاتجاهين بالاطارات المشتعلة وقد حضرت قوة من الجيش

    منذ 60 دقيقة
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