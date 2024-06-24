الأثنين 18 ذو الحجة 1445 ﻫ - 24 يونيو 2024
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سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن جريحين سقطا جراء انقلاب سيارة في تعمير حارة صيدا، وقد عملت فرق الاسعاف على نقلهما الى المستسفى
منذ 20 دقيقة
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