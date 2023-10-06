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    أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" باحتجاج داخل سجن زحلة للرجال حيث عمد بعض السجناء على إضرام النيران داخل الغرف

    منذ 5 دقائق
    آخر تحديث: 6 - أكتوبر - 2023 3:36 مساءً
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