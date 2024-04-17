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    أفادت معلومات صحيفة "النهار": أن مشاورات حصلت من أجل اتخاذ تدابير وإجراءات طارئة، في حال تطورت الأمور العسكرية، وتحديداً في المرافق العامة وفي مقدمها مطار بيروت

    منذ 57 دقيقة
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