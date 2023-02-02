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    أقدم الرقيب في أمن الدولة "ر.ح " على الإنتحار بإطلاق النار على نفسه أمام محلات "كلارل" في زغرتا من دون أن تعرف الأسباب بعد

    منذ ساعة واحدة
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