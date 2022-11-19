السبت 25 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 19 نوفمبر 2022 |
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    أقدم عدد من المجهولين، فجر اليوم على إطلاق النار بإتجاه سوبرماركت في طرابلس، واقتصرت الأضرار على الماديات فيما فرّ مطلقو النار إلى جهة مجهولة

    منذ ساعة واحدة
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