الأربعاء 20 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 14 ديسمبر 2022
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أكدت مصادر المجلس الأعلى للجمارك للـLBCI أن الامور عادت إلى طبيعتها بالنسبة لعمليات الإستيراد والتصدير، وذلك بعد عودة النظام الإلكتروني للجمارك إلى العمل منذ العاشرة من مساء أمس
منذ ساعة واحدة
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