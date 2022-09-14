الأربعاء 18 صفر 1444 ﻫ - 14 سبتمبر 2022
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أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: تصنيف المنظمات المدنية الفلسطينية إرهابية أضر بصورة إسرائيل في الولايات المتحدة
منذ ساعتين
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