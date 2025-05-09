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    أكسيوس عن مصدر مطلع: ويتكوف سيسافر إلى سلطنة عمان الأحد من أجل الجولة الرابعة من المحادثات بين واشنطن وطهران

    منذ 10 دقائق
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