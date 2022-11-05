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مجلة دير شبيغل: ألمانيا تقدم حزمة من 31 اقتراحا بعقوبات على أفراد ومنظمات إيرانية مسؤولة عن قمع التظاهرات
منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 5 - نوفمبر - 2022 6:15 مساءً
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