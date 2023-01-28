السبت 6 رجب 1444 ﻫ - 28 يناير 2023 |
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    ألمانيا تنضم إلى واشنطن وباريس وتحذر مواطنيها من زيارة تركيا بسبب هجمات إرهابية محتملة

    منذ ساعة واحدة
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