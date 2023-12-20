الأربعاء 7 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 20 ديسمبر 2023 |
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    أمريكا تصدر عقوبات جديدة تتعلق بروسيا

    منذ 56 دقيقة
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