الأحد 4 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 17 ديسمبر 2023
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مقالات
سياسات وقرارات
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تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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أمل أبو زيد للـ"أو تي في": هناك مؤامرة غربية على لبنان بموضوع النزوح والدولة كلها اليوم لا تقف بوجه هذه المؤامرة ومنها سياسة الحكومة
منذ 37 دقيقة
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