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    أمن الدّولة: توقيف الفلسطينيّ (ع. ش.) بالجرم المشهود وهو يحاول سرقة درّاجة ناريّة في جب جنّين واعترف بانتمائه إلى عصابة سرقةٍ في المنطقة حيث يجري العمل على توقيف باقي أفرادها

    منذ 38 دقيقة
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