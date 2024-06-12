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    أمير دولة قطر بحث مع وزير الخارجية الأميركي في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها

    منذ 51 دقيقة
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