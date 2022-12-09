الجمعة 15 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 9 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    أمين عام الجامعة العربية: حريصون على تعزيز الشراكة والعلاقات مع الصين

    منذ ساعة واحدة
    آخر تحديث: 9 - ديسمبر - 2022 4:05 مساءً
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
      بالفيديو: زعران “أمل” و "حزب الله" يعتدون على القوى الأمنية في بيروت
      سفير سابق لواشنطن ببيروت يهاجم باسيل.. "مكّن لحزب الله"

      مواضيع قد تهمك

      مواضيع قد تهمك

      الأكثر قراءة

      قائد الجيش جوزاف عون
      العماد عون يقترب من بعبدا... تسوية شاملة ومن ضمنها رئاسة الحكومة
      القاضية غادة عون
      القاضية عون لستيفاني صليبا: ناطرتك!
      سمير جعجع
      جعجع: ارفض وصول باسيل او فرنجية الى الرئاسة