الجمعة 23 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 5 يناير 2024 |
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    أمين عام حزب الله حسن نصر الله: المقاومة الإسلامية نفّذت ما يزيد على 670 عملية خلال 3 أشهر وتم استهداف 48 موقعًا حدوديًا أكثر من مرة

    منذ ساعتين
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