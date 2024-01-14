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    أمين عام حزب الله حسن نصر الله: بلدة خربة سلم المجاهدة كان منها القادة والكوادر والجرحى والأسرى وقضى منهم شهداء من الشهيد حسن شري إلى الشهيد الشيخ علي كريّم

    منذ ساعتين
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