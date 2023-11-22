الأربعاء 8 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 22 نوفمبر 2023 |
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    أمين عام حزب الله حسن نصر الله يستقبل وفدًا من حركة حماس برئاسة نائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية بحضور أسامة حمدان

    منذ ساعة واحدة
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