الأربعاء 26 ربيع الأول 1445 ﻫ - 11 أكتوبر 2023
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سياسات وقرارات
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أنباء أولية عن إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة
منذ 4 دقائق
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