الأربعاء 30 شعبان 1444 ﻫ - 22 مارس 2023
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أنباء أولية عن استهداف مطار حلب الدولي بغارة جوية إسرائيلية
منذ ساعتين
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