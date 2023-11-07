الثلاثاء 23 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 7 نوفمبر 2023
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مقالات
سياسات وقرارات
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تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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أنباء عن استهداف قاعدة أميركية قرب حقل "كونيكو" في ريف دير الزور الشمالي للقصف
منذ 45 دقيقة
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