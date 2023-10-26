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أنباء عن اغتيال شقيق أحد قادة جند الشام (شقيق المدعو الحب) في حطين وعلى إثر ذلك قام المدعو نمر عيس بهجوم على محور حطين وتدور اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والمدفعية الثقيلة "B10"، وهناك اشتباكات متقطعة على محور البركسات بالأسلحة الرشاشة
26 - أكتوبر - 2023
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