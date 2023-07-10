الثلاثاء 22 ذو الحجة 1444 ﻫ - 11 يوليو 2023 |
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    أنباء عن تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في سماء بيروت على علو منخفض

    منذ 32 دقيقة
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