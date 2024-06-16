الأثنين 10 ذو الحجة 1445 ﻫ - 17 يونيو 2024 |
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    أنقذت عناصر من وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني غريقاً من التابعية السورية أثناء ممارسته هواية السباحة مقابل شاطئ الدامور

    منذ 38 دقيقة
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