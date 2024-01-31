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    أهالي الضهيرة يناشدون تصليح أعطال الكهرباء الناجمة عن القصف الإسرائيلي المعادي

    منذ 3 دقائق
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