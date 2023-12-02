الأحد 18 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 3 ديسمبر 2023 |
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    أهالي الهرمل عرضوا مع رئيس البلدية لسبل مواجهة التحديات

    منذ ساعتين
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