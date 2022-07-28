الخميس 29 ذو الحجة 1443 ﻫ - 28 يوليو 2022 |
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    أهالي شهداء وضحايا انفجار مرفأ بيروت: ندعو للتحرّك يوم الخميس المُقبل في 4 آب لاستذكار جريمة العصر والمطالبة بالعدالة بالإضافة للمطالبة بعدم هدم الإهراءات

    منذ 35 ثانية
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