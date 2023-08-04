الجمعة 17 محرم 1445 ﻫ - 4 أغسطس 2023 |
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    أهالي ضحايا انفجار المرفأ: التحقيق توقّف بفعل السلطة السياسيّة وبعض القضاة الذين يواكبونهم وعلى الذين يُلاحقون أهالي الضحايا أن يُلاحقوا مَن دمرّ المرفأ وقتل الناس وبوجود قاضٍ يواجه وأهالي يواجهون سنصل إلى الحقيقة وإن أخذ الأمر بعض الوقت

    منذ ساعة واحدة
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