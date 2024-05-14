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    "أوبك" تبقي على توقعات نمو الاقتصاد العالمي دون تغيير عند 2.8% لعام 2024 و2.9%؜ لعام 2025

    منذ ساعة واحدة
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