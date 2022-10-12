الأربعاء 16 ربيع الأول 1444 ﻫ - 12 أكتوبر 2022 |
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    أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط للعامين الحالي والمقبل بـ900 ألف برميل يوميا

    منذ 31 دقيقة
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