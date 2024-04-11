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    أوبك: على الرغم من بعض مخاطر التراجع فإن هناك المزيد من الاحتمالات لصعود النمو الاقتصادي العالمي في 2024

    منذ 41 دقيقة
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