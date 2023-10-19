الخميس 4 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 19 أكتوبر 2023
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الصحافة
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سياسات وقرارات
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تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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أوبك+ لا تتوقع تأثيرًا كبيرًا لتخفيف العقوبات الأميركية على فنزويلا
منذ ساعة واحدة
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