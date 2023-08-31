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    "أوجيرو": عطل طرأ في سنترال المريجة بسبب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة، وتعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة

    منذ ساعة واحدة
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