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    "أوجيرو": عطل في سنترال بتاتر بسب الضغط على المولّدات مما أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة وتعمل الفرق على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة

    منذ 59 دقيقة
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