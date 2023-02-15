الأربعاء 24 رجب 1444 ﻫ - 15 فبراير 2023 |
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    أوجيرو: فرقنا تعمل على تنفيذ أعمال صيانة اضطرارية في سنترال رأس النبع وقد تشهد خدماتنا في المنطقة بعض الاضطرابات صباح اليوم على أن تعود تباعًا بعد الظهر

    منذ 8 دقائق
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