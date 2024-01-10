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    أوساط "الحزب" لـ"أساس": اغتيال الطّويل لن يُغيّر من موقف الحزب الذي عبّر عنه أمينه العامّ في خطابه يومَ الجمعة الماضي وهو أنّ الحزبَ لن يُفاوض حول أيّ شيء قبل وقف الحرب على غزّة

    منذ ساعة واحدة
    آخر تحديث: 10 - يناير - 2024 7:13 صباحًا
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