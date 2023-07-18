الثلاثاء 30 ذو الحجة 1444 ﻫ - 18 يوليو 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
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سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
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أوساط حكومية لـmtv: موقف رئيس الحكومة من مصير حاكمية مصرف لبنان ثابت ولم يتغيّر وهو تطبيق القانون أي تكليف الحاكم الأول
منذ 5 دقائق
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