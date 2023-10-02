الأثنين 17 ربيع الأول 1445 ﻫ - 2 أكتوبر 2023 |
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    أوكرانيا: الدعم الأمريكي لكييف لا يضعف

    منذ ساعتين
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