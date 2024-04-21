الأحد 12 شوال 1445 ﻫ - 21 أبريل 2024
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أوكرانيا تؤكّد قصف سفينة روسية في شبه جزيرة القرم
منذ 23 دقيقة
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