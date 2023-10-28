السبت 13 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
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    أوكرانيا تنظم اجتماعا في مالطا لمناقشة خطتها للسلام وإنهاء الحرب مع روسيا

    منذ 49 دقيقة
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