الجمعة 14 محرم 1444 ﻫ - 12 أغسطس 2022
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أوهايو الأميركية: الشرطة تقتل شخصا أشهر سلاحا على عناصر لإنفاذ القانون
منذ ساعة واحدة
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