الثلاثاء 16 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 31 أكتوبر 2023
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الصحافة
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سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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أيوب: لتطبيق القرار 1701 وحصر الوجود المسلح في الجنوب بالجيش وقوات "اليونيفيل"
منذ 55 دقيقة
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